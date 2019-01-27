Тутберидзе возобновила работу с фигуристами в Новогорске. Она прошла карантин после возвращения из США

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган сообщил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернулась к работе после прохождения карантина.

С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где сейчас живет ее дочь . 1 июня стало известно, что тренер вернулась в Россию.

«Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у нее закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», – сказал Коган.

25 мая фигуристы группы Тутберидзе начали сбор на спортивной базе «Новогорск».