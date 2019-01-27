Тутберидзе возобновила работу с фигуристами в Новогорске. Она прошла карантин после возвращения из США

Теги сборная России ФФКР мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе вернулась к работе после прохождения карантина.

С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где сейчас живет ее дочь Диана Дэвис. 1 июня стало известно, что тренер вернулась в Россию.

«Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у нее закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», – сказал Коган.

25 мая фигуристы группы Тутберидзе начали сбор на спортивной базе «Новогорск».

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