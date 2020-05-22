Сергей Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Вилков – на игру «Краснодар» – «Динамо»

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ. Стоит отметить, что все игры пройдут с ВАР.
19 июня (пятница)
«Крылья Советов» – «Ахмат». Судья – Алексей Еськов; ВАР – Владислав Безбородов.
«Сочи» – «Ростов». Судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Лапочкин.
20 июня (суббота)
«Урал» – «Рубин». Судья – Василий Казарцев; ВАР – Кирилл Левников.
«Арсенал» – «Спартак». Судья – Евгений Турбин; ВАР – Павел Кукуян.
ЦСКА – «Зенит». Судья – Сергей Иванов; ВАР – Николай Волошин.
21 июня (воскресенье)
«Уфа» – «Тамбов». Судья – Виталий Мешков; ВАР – Сергей Карасев.
«Локомотив» – «Оренбург». Судья – Станислав Васильев; ВАР – Алексей Матюнин.
«Краснодар» – «Динамо». Судья – Михаил Вилков; ВАР – Алексей Сухой.