Сергей Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Вилков – на игру «Краснодар» – «Динамо»

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Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ. Стоит отметить, что все игры пройдут с ВАР.

19 июня (пятница)

«Крылья Советов»«Ахмат». Судья – Алексей Еськов; ВАР – Владислав Безбородов.

«Сочи»«Ростов». Судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Лапочкин.

20 июня (суббота)

«Урал»«Рубин». Судья – Василий Казарцев; ВАР – Кирилл Левников.

«Арсенал»«Спартак». Судья – Евгений Турбин; ВАР – Павел Кукуян.

ЦСКА«Зенит». Судья – Сергей Иванов; ВАР – Николай Волошин.

21 июня (воскресенье)

«Уфа»«Тамбов». Судья – Виталий Мешков; ВАР – Сергей Карасев.

«Локомотив»«Оренбург». Судья – Станислав Васильев; ВАР – Алексей Матюнин.

«Краснодар»«Динамо». Судья – Михаил Вилков; ВАР – Алексей Сухой.

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