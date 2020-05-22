Сергей Иванов назначен на матч ЦСКА – «Зенит», Вилков – на игру «Краснодар» – «Динамо»

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 23-го тура . Стоит отметить, что все игры пройдут с ВАР.

19 июня (пятница)

– . Судья – ; ВАР – .

– . Судья – Алексей Сухой; ВАР – .

20 июня (суббота)

– . Судья – ; ВАР – .

– . Судья – ; ВАР – .

– . Судья – ; ВАР – .

21 июня (воскресенье)

«Уфа» – . Судья – ; ВАР – .

– . Судья – Станислав Васильев; ВАР – .

– . Судья – ; ВАР – .