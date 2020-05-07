Бывший защитник и рассказал о своем отношении к снижении зарплаты.

«При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах.

Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал.

Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», – сказал Дьяков.

Фламини о публикациях про его бизнес: «У меня нет никаких 30 миллиардов евро, возникло недоразумение»