Баннер в поддержку полицейского Шовина, убившего Флойда, вывешен на матче Кубка Украины «Минай» – «Динамо» Киев

На полуфинальном матче Кубка Украины «Минай» – «Динамо» Киев вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца Джорджа Флойда.
На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина – прим.).
Болельщики какой из команд вывесили этот баннер, на данный момент неизвестно, но находится он рядом с баннером в поддержку «Миная».
Официально матч «Минай» – «Динамо» проходит без зрителей. Но болельщики могут наблюдать за встречей за забором. На матче за забором также присутствуют фанаты «Динамо», свои баннеры они расположили в другом месте.
46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.
Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.
В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве.
Фото: кадр из трансляции