Баннер в поддержку полицейского Шовина, убившего Флойда, вывешен на матче Кубка Украины «Минай» – «Динамо» Киев

На полуфинальном матче Кубка Украины «Минай» – «Динамо» Киев вывесили баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего афроамериканца .

На баннере написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина – прим.).

Болельщики какой из команд вывесили этот баннер, на данный момент неизвестно, но находится он рядом с баннером в поддержку «Миная».

Официально матч – «Динамо» проходит без зрителей. Но болельщики могут наблюдать за встречей за забором. На матче за забором также присутствуют фанаты «Динамо», свои баннеры они расположили в другом месте.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве.

Фото: кадр из трансляции