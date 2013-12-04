В Омске изобрели «Русский баскетбол»

В Омске изобрели и запатентовали новую разновидность баскетбола под названием «Русский баскетбол», сообщает Mash.

Отличительной особенностью данного вида является два кольца на щите и несколько результативных зон. Первая (обычная) зона – двухочковая, попадание из этой зоны сразу в оба кольца приносит четыре очка. Попадание с трехочковой дуги в оба кольца приносит шесть очков, а из-за центральной линии – восемь.

Соавтором разновидности игры является омский тренер Виталий Притыкин. Авторы хотят, чтобы «русский баскетбол» стал олимпийским видом спорта.

«Нижнее кольцо – стандартное баскетбольное кольцо, верхнее кольцо – модернизированное кольцо, которое стоит без крепежного кронштейна вместе со вторым прицельным прямоугольником. При отставании на 10 очков, 8-очковое попадание практически сравнивает результат, и снова интрига возникает в игре. Значение такой результативности снижает преимущества высокорослых игроков, потому что есть много снайперов маленького роста, и это придает большую популярность «русскому баскетболу».

Для того, чтобы «русский баскетбол» показали на Олимпиаде в Токио, необходимо большое желание и помощь и лично президента федерации », – заявил Притыкин.

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