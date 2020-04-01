Зидан и Мане заинтересованы в переходе Садьо в «Реал»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Садьо Мане Футбол

Вингер «Ливерпуля» Садьо Мане может продолжить карьеру в «Реале», сообщает France Football.

Сенегалец и главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заинтересованы в совместной работе. Французский специалист высоко ценит Мане и хотел подписать его в «Реал» в 2018 году.

Как утверждается, на решение Мане о трансфере также может повлиять то, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп публично поддержал защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч».

 В 26 матчах нынешнего сезона АПЛ сенегалец забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья