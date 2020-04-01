Зидан и Мане заинтересованы в переходе Садьо в «Реал»

Вингер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает France Football.

Сенегалец и главный тренер «сливочных» заинтересованы в совместной работе. Французский специалист высоко ценит Мане и хотел подписать его в в 2018 году.

Как утверждается, на решение Мане о трансфере также может повлиять то, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп публично поддержал защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч».

В 26 матчах нынешнего сезона АПЛ сенегалец забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.