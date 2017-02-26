Бывший босс «Феррари» Арривабене стал водителем скорой помощи

Бывший руководитель помогает бороться с пандемией коронавируса у себя на родине – в Италии. Арривабене стал временно работать водителем скорой помощи.

Об этом сообщил известный итальянский журналист Лео Туррини.

«Арривабене никому об этом не говорил, но с начала пандемии он начал работать водителем скорой помощи, доставляя пациентов в больницы», – написал Туррини.

В данной акции Арривабене присоединился к гоночному директору «Пирелли» Марио Изоле – который стал волонтером-парамедиком в Милане и также временно работает на скорой помощи.

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