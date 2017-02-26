Бывший босс «Феррари» Арривабене стал водителем скорой помощи

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене помогает бороться с пандемией коронавируса у себя на родине – в Италии. Арривабене стал временно работать водителем скорой помощи.
Об этом сообщил известный итальянский журналист Лео Туррини.
«Арривабене никому об этом не говорил, но с начала пандемии он начал работать водителем скорой помощи, доставляя пациентов в больницы», – написал Туррини.
В данной акции Арривабене присоединился к гоночному директору «Пирелли» Марио Изоле – который стал волонтером-парамедиком в Милане и также временно работает на скорой помощи.
Гонщик «Ф-1» окончательно свихнулся: вломился в дом на мотоцикле, пинал двери и катался по полу, сбивая все подряд
Гран-при «Ф-1» срывали войны, революции и нефтяной кризис. И даже бунты пилотов с криво положенным асфальтом
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram