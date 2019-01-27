Туктамышева, Чен, Савченко и Орсер примут участие в онлайн-шоу, на котором будут собраны деньги для борьбы с коронавирусом

Канадская фигуристка Кэйтлин Уивер организует благотворительное онлайн-шоу, средства с которого пойдут на борьбу с коронавирусом.

На шоу, получившем название Open Ice, будут интервью с известными фигуристами и тренерами, викторины и видео-тренировки.

В акции примут участие , , , Скотт Хэмилтон, Мишель Кван, Сандра Безич, Ше-Линн Бурн, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, Екатерина Гордеева, Курт Браунинг, Трейси Уилсон, Брайан Орсер, , Сатоко Мияхара, Юка Сато, , Меган Дюамель, Эрик Редфорд, Тодд Элдридж, Галит Хайт и Валентина Маркеи.

Шоу будет транслироваться в прямом эфире на youtube-канале ISU 25 апреля. Собранные средства пойдут в фонд ООН по борьбе с коронавирусом.