Туктамышева, Чен, Савченко и Орсер примут участие в онлайн-шоу, на котором будут собраны деньги для борьбы с коронавирусом

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Канадская фигуристка Кэйтлин Уивер организует благотворительное онлайн-шоу, средства с которого пойдут на борьбу с коронавирусом.

На шоу, получившем название Open Ice, будут интервью с известными фигуристами и тренерами, викторины и видео-тренировки.

В акции примут участие Елизавета Туктамышева, Алена Савченко, Нэтан Чен, Скотт Хэмилтон, Мишель Кван, Сандра Безич, Ше-Линн Бурн, Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, Екатерина Гордеева, Курт Браунинг, Трейси Уилсон, Брайан Орсер, Хавьер Фернандес, Сатоко Мияхара, Юка Сато, Патрик Чан, Меган Дюамель, Эрик Редфорд, Тодд Элдридж, Галит Хайт и Валентина Маркеи.

Шоу будет транслироваться в прямом эфире на youtube-канале ISU 25 апреля. Собранные средства пойдут в фонд ООН по борьбе с коронавирусом.

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