Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Запашного за слова о фанатах

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка не будет наказан за свои слова о фанатах.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по 282-й статье УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично). В действиях Запашного не нашли состава преступления.

Ранее Запашный заявлял, что в случаях мата на трибунах он «ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков». После этого один из болельщиков «Спартака» обратился в полицию.

Запашный о словах про ОМОН: «Мы все играем в демократию. Я бы дубинками сделал болельщикам массаж по всему телу»