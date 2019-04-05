Овечкин о работе после карьеры: «Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом»

Нападающий ответил на вопрос, где будет работать после завершения карьеры.

«Мы решим это на семейном совете. Я еще не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером.

Скорее всего, это будет Россия. Там мой дом», – сказал Овечкин в эфире инстаграма бывшей баскетболистки Светланы Абросимовой.

У 34-летнего хоккеиста в 2021 году заканчивается контракт с «Кэпиталс».

Овечкин о завершении карьеры: «Как только перестану получать удовольствие от игры. Я не буду занимать чье-то место»