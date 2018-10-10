Александр Усик – о коронавирусе: «Все это пройдет. Бог так сильно любит нас, что не желает ничего плохого»

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился своим мнением, из-за чего в мире появился коронавирус.

«Бог хочет напомнить нам о том, что мы живем не совсем так, как должны. Ценности, которые были важны для нас пятьдесят или сто лет назад, немного изменились.

Мы меньше любим друг друга, реже прощаем и помогаем друг другу. Бог стучится к нам и говорит: «Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, развлекательные центры, рестораны и клубы закрыты, даже церковь пытаются закрыть».

Оказывается, вы можете жить под одной крышей со своей семьей. Школы также закрыты, и теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Каждый осознает, с какими проблемами мы столкнулись.

Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас – мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь. Он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Он как хороший родитель, но иногда бьет ребенка по попе», – сказал Усик.

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