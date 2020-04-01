Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены. Теперь ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба.

Также был сформирован новый совет директоров ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ. Это член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике Александр Плутник.

От ЦСКА в совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, а также Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, давно болеющий за московский клуб.

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