«Челси» может арендовать Коутиньо, так как в клубе считают, что Санчо перейдет в «МЮ»

Полузащитник «Баварии» , права на которого принадлежат «Барселоне», может перейти в «Челси».

Как сообщает ESPN, «Челси» может рассмотреть вариант с арендой Коутиньо, поскольку считает, что их приоритетная цель – хавбек Джейдон Санчо – перейдет в .

несколько месяцев следил за ситуацией вокруг возможного ухода Санчо из «Борусии», но теперь руководство лондонского клуба полагает, что «Юнайтед» выигрывает в гонке за 20-летним хавбеком. Отмечается, что «Челси» был готов заплатить около 100 млн фунтов за Санчо, однако кризис, вызванный пандемией коронавируса, осложнил ситуацию.

«Челси» еще не расстался с надеждой подписать Санчо, но работает над альтернативными вариантами усиления атаки. Коутиньо – один из рассматриваемых кандидатов. предпочла бы продать бразильца, однако сейчас неясно, какую сумму каталонский клуб попросит за него.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Челси» и еще нескольким клубам подписать Коутиньо.

В этом сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.