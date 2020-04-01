Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном

Несколько клубов планируют обратиться в РПЛ и РФС с предложением оставшиеся матчи сезона провести в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщил журналист Сергей Егоров.
К этому варианту, возможно, придется прибегнуть, если в каком-либо из регионов, представленных в лиге, проведение игр будет невозможным из-за продления режима самоизоляции.
Речь идет о завершении чемпионата в Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном и других городах с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами.
Планируется провести переговоры с основным вещателем («Матч ТВ») и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте – по опыту товарищеских турниров в Катаре и Австрии.
Изучается вариант, что все матчи придется проводить без зрителей. Для популяризации РПЛ съемочным группам «Матч ТВ» могут разрешить снимать не только на тренировки и игры, но и показывать быт команд и подготовку к матчам – теоретические занятия, восстановительные процедуры. Также могут увеличить количество интервью футболистов и тренеров.
Предложение может быть оправлено в РФС уже завтра. Сезон планируют доиграть до 30 июля. Для клубов важно не завершать чемпионат досрочно и не фиксировать квоты на еврокубки и вылет в ФНЛ по итогам 22 туров, отмечает Егоров.
Также команды не хотят потерять доходы от коммерческих договоров, ТВ и букмекеров. Пауза перед следующим сезоном, вероятно, составит одну-две недели.
В настоящее время сезон РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса.