Клубы РПЛ могут предложить доиграть сезон в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном

Несколько клубов планируют обратиться в РПЛ и с предложением оставшиеся матчи сезона провести в четырех городах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщил журналист Сергей Егоров.

К этому варианту, возможно, придется прибегнуть, если в каком-либо из регионов, представленных в лиге, проведение игр будет невозможным из-за продления режима самоизоляции.

Речь идет о завершении чемпионата в Краснодаре, Сочи, Ростове, Грозном и других городах с соответствующей футбольной инфраструктурой и удобной транспортной связью между этими городами.

Планируется провести переговоры с основным вещателем («Матч ТВ») и букмекерскими компаниями об участии в этом проекте – по опыту товарищеских турниров в Катаре и Австрии.

Изучается вариант, что все матчи придется проводить без зрителей. Для популяризации РПЛ съемочным группам могут разрешить снимать не только на тренировки и игры, но и показывать быт команд и подготовку к матчам – теоретические занятия, восстановительные процедуры. Также могут увеличить количество интервью футболистов и тренеров.

Предложение может быть оправлено в РФС уже завтра. Сезон планируют доиграть до 30 июля. Для клубов важно не завершать чемпионат досрочно и не фиксировать квоты на еврокубки и вылет в ФНЛ по итогам 22 туров, отмечает Егоров.

Также команды не хотят потерять доходы от коммерческих договоров, ТВ и букмекеров. Пауза перед следующим сезоном, вероятно, составит одну-две недели.

В настоящее время сезон РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса.