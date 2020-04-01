«Барселона» не хочет играть каждые 72 часа при возобновлении сезона. Это может привести к травмам

В «Барселоне» не согласны с предложением проводить матчи каждые три дня, чтобы в кратчайшие сроки завершить сезон.

Физиотерапевты клуба подготовили отчет о том, что нагрузки при игре каждые 72 часа в течение 45 или более дней повлекут за собой высокие риски травм футболистов.

Согласно отчету, на восстановление и отдых игрокам может требоваться после матча 72 часа или более.

Также отмечается, что нельзя забывать и о психологическом давлении на футболистов, ведь в столь короткие сроки предстоит доигрывать решающую часть сезона.

По этой причине у тренеров будет меньше возможностей ротации состава, и это приведет к тому, что на поле, как правило, будут выходить одни и те же игроки, что повышает риск получить травму.

Сезон Ла Лиги прерван из-за пандемии коронавируса в мире.

Ла Лигу могут возобновить с 29 мая. Матчи будут проходить каждые 72 часа без зрителей