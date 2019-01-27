Елизавета Туктамышева: «Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания, даже если не попаду на Олимпиаду»

Чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что хочет поехать на Олимпиаду-2022 в .

Туктамышева ни разу не принимала участия в Олимпийских играх.

«Конечно, я хочу поехать на Олимпийские игры. Я понимаю, что будет третья Олимпиада, и даже если я не попаду на нее, я приложу все усилия – это точно. И если так случится, что я приложу все усилия и не попаду, то, конечно, я сделала все что могла. Ну, не судьба Туктамышевой поехать на Олимпиаду.



Мне кажется, что я уже достаточно сделала для фигурного катания. Я еще постараюсь сделать, но, даже если я не попаду на Олимпиаду, у меня и так получится красочная насыщенная карьера.

Я не хочу, чтобы у человека, который профессионально занимается спортом, заканчивалась карьера из-за того, что он не попал на Олимпиаду или что он не выиграл ее. Можно добиться успеха и без Олимпийских игр, и не надо делать их настолько масштабным мероприятием, что у тебя ломается жизнь после этого», – рассказала Туктамышева в прямом эфире с Линой Федоровой в инстаграме.

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