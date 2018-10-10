Боксер Проводников о работе депутатом: «Порой приходишь домой и есть желание нажраться. Народ просто нагибают»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников рассказал о работе в качестве депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

«Сложная работа, морально очень тяжелая, я порой спать не могу. От всех моментов несправедливых. Порой приходишь домой и есть желание купить бутылку водки и нажраться. От равнодушия и бездействия чиновников. Очень тяжело, когда объезжаешь район и видишь, как люди живут.

Президент издает прямые указы, а на местах ты видишь, что они не выполняются, народ просто нагибают.

У меня три района, я их каждый год в январе объезжаю, чтобы послушать людей, своих избирателей. Я курирую постройку школы, которая никак не закончится, и у нас списывают всегда на застройщика, что он недобросовестный, но это на самом деле не так. Я теперь нахожусь внутри и понимаю, как это делается. Это чиновники бюрократическими препонами не дают работать, выжимают.

Я отдал свою машину застройщику, которому нужно было срочно расплатиться за стройматериалы на эту школу, а ему за выполненную работу до сих пор государство не выплатило деньги. Они все говорят «завтра-завтра». Еще одну машину отдал супруге. Но это материальные ценности, они счастья не приносят.

Мне принципиально закончить эту стройку, я уже просто не могу отступить, несмотря на все препоны, которые создаются искусственно. Раз уж я ввязался, я пойду до конца, не важно, какой ценой. И как после этого спать?» – рассказал Проводников.

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