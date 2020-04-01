«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на домашний матч после его слов о команде

Московское «Динамо» пригласило телеведущего Владмира Соловьева на первый домашний матч со зрителями после его недавних слов о команде.

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо».

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Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

– познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

– посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев – главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

– приобрести клубную атрибутику;

– оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире «Динамо ТВ» прямо со стадиона.

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Наши двери открыты!» – сказано в сообщении московского клуба.

Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за «Динамо», когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»