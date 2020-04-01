Григоренко в «Коламбусе», Бундеслига может вернуться 9 мая, новый штаб сборной по биатлону, умер игрок «Казанки» и другие новости утра

1. Форвард ЦСКА Михаил Григоренко подписал с «Коламбусом» однолетний контракт на 1,2 млн долларов.

2. Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей. Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что футбол получил позитивные сигналы от властей.

3. Роберт Кабуков утвержден старшим тренером мужской сборной России по биатлону, Владимир Королькевич – женской. Чемпион мира Алексей Волков завершил карьеру и стал тренером резервной сборной России.

4. 22-летний футболист системы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов, игравший за «Казанку», скончался во время индивидуальной тренировки. По данным СМИ, он потерял сознание во время пробежки у своего дома в Москве и умер из-за сердечной недостаточности. Тренер Андрей Талалаев рассказал, что в «Локомотиве» знали о проблемах Самохвалова с сердцем. Соболезнования по поводу смерти игрока выразил мадридский «Реал».

5. В Италии написали, что Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом». «Локо» слухи опроверг, а сам Карпин отреагировал так: «🤣🤣🤣».

6. «Арсенал» объявил, что договорился с игроками и тренерами о сокращении зарплат на 12,5%. Однако затем Daily Mail сообщила, что Месут Озил и еще два футболиста по-прежнему выступают против сокращения.

7. Клубы РПЛ 27 апреля на видеоконференции обсудят проведение матчей без зрителей.

8. «Трактор» может предложить Данису Зарипову зарплату в два раза больше, чем в «Ак Барсе».

9. «Бавария» продлила контракт с защитником Альфонсо Дэвисом до 2025 года.

10. Окружение форварда «Зенита» Сердара Азмуна предложит его «Арсеналу» и «Эвертону». Интерес от «Наполи» сохраняется.

11. Форвард Сергей Мозякин до конца недели ответит «Магнитке». Ему предложили 50 млн рублей плюс бонусы.

12. Появилась информация, что 7 клубов Серии А не хотят возобновлять чемпионат, но затем лига официально заявила о единогласном желании доиграть сезон-2019/20.

13. Роберт Левандовски, Андреа Пирло и Джеймс Милнер – в топ-10 лучших трансферов свободных агентов по версии ESPN.

14. Полузащитник Усмен Дембеле интересен «МЮ» и «Арсеналу». «Барса» готова его отпустить.

15. Первые две серии фильма «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго» 90-х годов установили рекорд по количеству телезрителей для документальных картин ESPN. Фильм в среднем смотрели 6,1 миллиона человек.

16. В очередном туре шахматного интернет-турнира Magnus Carlsen Invitational Магнус Карлсен обыграл Алирезу Фиружу, Хикару Накамура оказался сильнее Аниша Гири.

17. Okko покажет турнир АПЛ по FIFA 20. За «Ливерпуль» сыграет Трент, за «Сити» – Стерлинг.

Цитаты дня.

Росель о тюрьме в Испании: «Мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл»

Новак Джокович: «Я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться от коронавируса ради возможности путешествовать»

Роналдо о Криштиану: «Должно быть, Роналду раздражает, когда говорят, что я настоящий Роналдо»

Роберт Кабуков: «История дисквалификации Логинова и его молчания будет всплывать. Ошибка в том, что он не признался»

Брызгалов о коронавирусе: «Китай виноват. Безответственная коммунистическая система»

Елена Радионова: «У Загитовой нет звездной болезни, она никого из себя не строит. Это подкупает»

Кристиан Вьери: «Роналдо лучше Криштиану, хотя португалец может играть с сигаретой в зубах до 40 лет»

Федун о матчах РПЛ без зрителей: «Один матч обойдется в 15-20 млн рублей, а доходов – ноль. Какой смысл?»