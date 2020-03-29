Окружение Азмуна предложит его «Арсеналу» и «Эвертону». Интерес от «Наполи» сохраняется (Area Napoli)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может сменить клуб летом.
Как сообщает Area Napoli, окружение Азмуна хочет предложить «Арсеналу» и «Эвертону» приобрести его. Как отмечается, форвард мечтает играть в Англии.
При этом «Наполи» сохраняет интерес к 25-летнему иранцу. Спортивный директор клуба Кристиано Джинтоли постоянно общается с представителями Азмуна.
«Зенит» хочет получить за игрока 30-35 млн евро, поскольку понимает, что им интересуется большое количество клубов.
Ранее сообщалось, что Азмун интересен «Лестеру», «Вест Хэму» и «Атлетико». Также стало известно, что «Наполи» готов предложить Азмуну 5-летний контракт.
В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.