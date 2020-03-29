Росель о тюрьме в Испании: «Мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл»

Бывший президент «Барселоны» вспомнил о времени, которое провел в тюрьме.

«Помню, как мне дали четыре презерватива и пакетик вазелина, когда я только прибыл. Меня это немного взволновало. В тюрьме ты либо умрешь, либо станешь сильнее.

Моя жена Марта была очень сильной, она стала столпом нашей выносливости. Это могу сказать и про своих родителей, братьев и друзей», – рассказал Росель.

Росель был арестован в мае 2017 года по обвинению в отмывании денег. В феврале 2019-го он был оправдан и вышел на свободу, проведя в заключении 643 дня.

Сандро Росель: «Не попал бы в тюрьму, если бы не был президентом «Барсы»