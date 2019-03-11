Кабуков утвержден старшим тренером мужской сборной России по биатлону, Королькевич – женской

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на постах старших тренеров мужской и женской сборной.
Вице-президенту СБР Валерию Польховскому поручено согласовать кандидатуры тренеров с Министерством спорта России.
До 27 апреля тренеры должны представить на утверждение Правлению СБР состав команды для централизованной подготовки к сезону-2020/21.
Тренеры сборной России
Мужчины
Основа: Роберт Кабуков, Максим Максимов, Артем Истомин.
Резерв: Николай Князев, Алексей Волков, Дмитрий Шукалович.
Женщины
Основа: Владимир Королькевич, Николай Загурский.
Резерв: Сергей Коновалов, Евгений Куваев.
Старший тренер по резерву: Николай Большаков.
Юниоры: Сергей Шестов, Павел Спиридонов.
Юниорки: Александр Андреев, Александр Хлусович.
Юноши, девушки: Игорь Охотников, Евгений Панков, Евгений Пчелкин.
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