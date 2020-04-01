Роналдо о Криштиану: «Должно быть, Роналду раздражает, когда говорят, что я настоящий Роналдо»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о сравнениях с форвардом «Ювентуса» .

«Должно быть, Роналду раздражает, когда говорят, что я настоящий Роналдо (латиницей оба имени пишутся одинаково – Ronaldo – прим.). Людей нельзя сравнивать.

Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и той стабильности, которой он достиг.

Роналду останется останется одним из лучших, как Месси, как другие игроки», – сказал Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро.

«Я тренировался, потому что приходилось, он – потому что ему нравится». Единственный матч Роналдо против Роналду