Роналдо о Криштиану: «Должно быть, Роналду раздражает, когда говорят, что я настоящий Роналдо»

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Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о сравнениях с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Должно быть, Роналду раздражает, когда говорят, что я настоящий Роналдо (латиницей оба имени пишутся одинаково – Ronaldo – прим.). Людей нельзя сравнивать.

Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и той стабильности, которой он достиг.

Роналду останется останется одним из лучших, как Месси, как другие игроки», – сказал Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро.

«Я тренировался, потому что приходилось, он – потому что ему нравится». Единственный матч Роналдо против Роналду

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