«Трактор» может предложить Зарипову зарплату в два раза больше, чем в «Ак Барсе»

Нападающий может продолжить карьеру в .

Ранее сообщалось, что 39-летний хоккеист хочет получать по новому контракту в 100 миллионов рублей. Казанский клуб, в свою очередь, предлагает 40 млн.

«Бизнес Online» уточнил, что Зарипов рассчитывает на оклад в размере 100 млн рублей плюс бонусы, в случае начисления которых сумма вырастет до 130 млн.

В то же время, как отмечает издание, «Трактор» сделал игроку неформальное предложение. Клуб из Челябинска предлагает Зарипову контракт в два раза больше, чем в Казани.

В минувшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах.