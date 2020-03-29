22-летний игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки

сообщил о смерти 22-летнего защитника «Казанки» .

Как сообщает пресс-служба московского клуба, Самохвалов скончался сегодня во время индивидуальной тренировки. Подробности этой трагедии уточняются.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – сказано в заявлении клуба.

Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Он находился в академии клуба с третьего класса, выигрывал с «Локо» молодежное первенство России, а в этом сезоне выступал за «Казанку».

У Самохвалова остались жена и сын.