Новак Джокович: «Я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться от коронавируса ради возможности путешествовать»

Первая ракетка мира Новак Джокович в разговоре с другими сербскими спортсменами в прямом эфире в фейсбуке прокомментировал свое отношение к вакцинам в свете пандемии коронавируса.

«Лично я против вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной, то что тогда? Мне придется принимать решение.

У меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем».

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