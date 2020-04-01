Серия А заявила о единогласном желании доиграть сезон-2019/20

Сегодня состоялось заседание совета Серии А по поводу возможного возобновления чемпионата Италии.

Было подтверждено единогласное желание доиграть сезон-2019/20, если правительство страны позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

«Возобновление спортивной активности в так называемой Фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников», – говорится в заявлении лиги.

Ранее сообщалось, что семь клубов – «Торино», «Сампдория», «Болонья», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Удинезе» – выступили за немедленное завершение сезона. Позже «Фиорентина» и «Парма» опровергли нежелание продолжать сезон в Серии А.

Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

В стране 181 228 человек заболели COVID-19, 48 877 – выздоровели, 24 114 – скончались. В мире 2,46 млн заболевших, умерли 169,5 тысячи человек.