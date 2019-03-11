Роберт Кабуков: «История дисквалификации Логинова и его молчания будет всплывать. Ошибка в том, что он не признался»

Кандидат на должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону Роберт Кабуков считает, что чемпион мира Александр Логинов должен был рассказать подробности своей дисквалификации за допинг.
«Я считаю, что, наверное, все-таки была ошибка в том, что Логинов не сделал признание. Я сам до конца историю не знаю. Говорят, что там была какая-то случайность. Но на сегодняшний день мы этого не знаем!
А вы поставьте себя место других спортсменов. Например, на место спортсменов Германии, которые даже в национальной команде 50% стоимости всего инвентаря должны оплачивать из своего кармана, из своих заработанных денег.
И когда спортсмены, вкладывающие свои деньги, знают, что спортсмены сборных России находятся на стопроцентном государственном обеспечении и при этом еще пытаются обмануть других спортсменов... Конечно же, это вызывает очень огромное возмущение.
Это будет и дальше продолжаться, и мы это понимаем. Это понимают все. Так или иначе, история дисквалификации Логинова и его молчания будет периодически всплывать. Я считаю, что ему действительно нужно было в свое время обо всем этом рассказать. Страницу перелистнуть и покончить с этим, идти дальше.
Посмотрите, что произошло с Марией Шараповой, когда она была уличена в применении мельдония, довольно безобидного вещества. Она провела пресс-конференцию, сразу же призналась.
И все иностранные спортсмены сразу это делают. Это, наверное, такой мировой спортивный менталитет. Сразу же рассказать, признаться, и на этом все. Закончили и идем дальше. А если молчать, все равно какой-то шлейф останется», – сказал Кабуков.
Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения
Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне