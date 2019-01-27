Елена Радионова: «У Загитовой нет звездной болезни, она никого из себя не строит. Это подкупает»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова поделилась мнением насчет того, почему востребована в ледовых шоу.

«В первую очередь за счет того, что Алина олимпийская чемпионка и имеет все возможные титулы. Во-вторых, она очень прибавила в катании, у нее всегда сложные и интересные номера. В-третьих, она нереальная красотка. Она выросла, оформилась, выглядит просто шикарно. Это я ей как девушка девушке говорю. Алина – украшение любого шоу.

Мне кажется, залог успеха Алины еще и в том, что она очень искренняя и скромная. Она в своей жизни не играет чужую роль. Это подкупает. Она такая, какая она есть, никого из себя не строит, у нее нет звездной болезни. Людям нравится, что она, как сейчас говорят, «трушная», – сказала Радионова.