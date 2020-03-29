Дембеле интересен «МЮ» и «Арсеналу». «Барса» готова его отпустить

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Diario Sport, и «Арсенал» интересуются 22-летним французом. Клубы делают лишь первые шаги к подписанию Дембеле, потому что руководство обеих команд смущают его травмы.

И «Юнайтед», и «Арсенал» изучают проблемы Дембеле со здоровьем и пытаются выяснить, чем вызвано такое количество травм. Клубам нужны атакующие игроки, поэтому они собирают информацию на француза, чтобы понять, есть ли шанс изменить эту негативную динамику.

Считается, что если Дембеле так часто травмируется из-за методик, которые используют в «Барсе», то в другой обстановке он сможет полностью раскрыться. В нынешней ситуации нелегко найти такого талантливого игрока, как Дембеле, в столь молодом возрасте.

, в свою очередь, готова рассмотреть предложения о трансфере француза. Однако есть вариант, при котором Дембеле может отправиться в аренду (по примеру Филиппе Коутиньо).

По информации источника, Дембеле связывался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль (они дружат и вместе играют за сборную Франции), чтобы узнать о жизни в Манчестере и о его впечатлениях от игры за «МЮ».

Свой последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле 5 раз в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.