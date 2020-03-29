Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей

Клубы Премьер-лиги на следующей неделе проведут видеоконференцию.

Совещание пройдет в понедельник, 27 апреля, утверждает «Чемпионат».

На видеоконференции обсудят варианты календаря при возобновлении сезона, вопрос возвращения легионеров из-за границы, а также возможное возобновление чемпионата без зрителей.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию, повестка которой неизвестна.

Решение о приостановке розыгрышей РПЛ и ФНЛ было принято 17 марта. Ранее сообщалось, что РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля.

В России выявлены 47 121 случай заражения коронавирусом, за вчерашний день число заразившихся увеличилось на 4 268. Скончались 405 человек.