Кристиан Вьери: «Роналдо лучше Криштиану, хотя португалец может играть с сигаретой в зубах до 40 лет»

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Экс-нападающий «Интера» Кристиан Вьери высказался о бывшем партнере по команде Роналдо и сравнил его с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Кто лучше: Роналдо или Роналду?

– Я друг Роналдо, мне повезло, что он был моим партнером по нападению. У него было все. Роналдо был взрывным, мощным и быстрым форвардом. Казалось, он танцевал с мячом.

Скажу, что Роналдо лучше Криштиану Роналду. Криштиану – боевая машина. Все, что он уже сделал и продолжает делать, восхищает. Криштиану может играть до 40 лет с сигаретой в зубах, как говорят в Италии. У него телосложение как у скульптуры, – заявил Вьери.

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