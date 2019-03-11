Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил карьеру. И стал тренером резервной сборной России

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин сообщил, что чемпион мира завершил карьеру.

Волков станет одним из тренеров резервной мужской сборной России.

«На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил – присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет.

Считаю, это очень достойный и правильный выбор – рассмотреть его в команду, но я бы его рекомендовал не в резерв, а в юниоры, потому что там еще наполовину дети, на той стадии нужно ставить стрелковую подготовку, но в резервной команде все равно будут молодые спортсмены, так что Алексей на своем месте, я рад за него», – сказал Редькин.

Волков – чемпиона мира 2017 года в эстафете. Он также завоевал эстафетное золото Сочи-2014, но команда была лишена награды из-за дисквалификации .

На этапах Кубка мира россиянин трижды становился призером личных гонок (0-2-1), лучший результат в общем зачете – 21-е место в сезоне-2013/14. Волков – семикратный чемпион Европы, на его счету также три серебра и две бронзы турнира.