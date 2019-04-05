Брызгалов о коронавирусе: «Китай виноват. Безответственная коммунистическая система»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказал мнение касательно распространения коронавируса в США.

– При всех предпринимаемых мерах количество заболевших коронавирусом в США больше всех в мире, уже вовсю валят на Китай.

– Китай виноват. Вы в этом сомневаетесь? Безответственная коммунистическая система.

– В данном случае тоталитаризм виноват?

– Я немного о другом. Пропаганда есть везде. И здесь в Америке. Когда она однобокая, то это неправильно и тяжело. Если у тебя есть выбор из нескольких пропаганд, то можно найти зерно правды.

Тут одни телеканалы отображают чисто республиканские взгляды, другие – точку зрения демократов. Есть и третья сторона, более нейтральная. Послушав все, каждый в силу своих образованности и знаний может вычленить из всего какую-то долю истины.

– Трамп до последнего отрицал проблему коронавируса.

– У него есть политические и экономические советники и врачи. Когда ВОЗ предоставляет лживую информацию, принимаются решения на ее основании. А потом оказывается, что они просто ничего не знали об этом вирусе. Если бы еще вначале января сказали, что эта пандемия очень опасна – все могло пойти по-другому. Экономике не нанесли бы такого ущерба, страны бы не закрывали.

Такое ощущение, что все эти международные организации – сборище некомпетентных бездельников, которые сосут деньги из всех стран. Основным донором являются США, – сказал Брызгалов.

США лидируют в мире по количеству заболевших коронавирусом. На данный момент подтверждено 759 786 случаев заражения.

«Для чего осваивать Марс, если легче трансформировать Землю?». Брызгалов – о карантине, выборах в США и космосе