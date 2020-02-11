Дзюба выпал из топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt. Цены снижены из-за коронавируса

Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков РПЛ в связи с пандемией коронавируса.

Цены всех футболистов были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.

Самым дорогим игроком РПЛ остается хавбек Малком. Его цена – 30,5 млн евро. На второй строчке – защитник ЦСКА Марио Фернандес (24 млн евро), на третьей – хавбек ЦСКА Никола Влашич (17,5 млн евро).

Отметим, что из топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ выпал форвард «Зенита» , который на данный момент лидирует в списке бомбардиров (13 мячей) и лучших ассистентов чемпионата (10 голевых передач).

Самыми дорогими игроками «Спартака» стали хавбек Роман Зобнин и полузащитник Гус Тил (каждый – 9,5 млн евро). Они делят 20-е место в рейтинге.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

1. («Зенит») – 30,5 млн евро

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 24 млн евро

3. Никола Влашич (ЦСКА) – 17,5 млн евро

4-5. Вильмар Барриос («Зенит») – 16 млн евро

4-5. Гжегож Крыховяк ( ) – 16 млн евро

6-10. Федор Чалов (ЦСКА) – 14,5 млн евро

6-10. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. Жоау Мариу («Локомотив») – 14,5 млн евро

6-10. Сердар Азмун («Зенит») – 14,5 млн евро

...

13 Артем Дзюба («Зенит») – 13 млн евро

Полностью со списком можно ознакомиться здесь.