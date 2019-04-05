У 8 игроков ЦСКА есть предложения из НХЛ

Около 10 хоккеистов в ближайшее межсезонье могут уехать в .

«Количество игроков ЦСКА, которые продолжат свою карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка.

По меньшей мере восемь хоккеистов имеют предложения от клубов НХЛ», – сообщил источник «Р-Спорта».

До 30 апреля контракты действуют у вратаря , защитников Класа Дальбека, Алексея Марченко, Михаила Науменкова, Никиты Нестерова, Александра Романова и нападающих Линдена Вея, Михаила Григоренко, , Константина Окулова, Александра Попова, Антона Слепышева, Сергея Толчинского и .

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