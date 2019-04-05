У 8 игроков ЦСКА есть предложения из НХЛ

Теги ЦСКА возможные переходы Александр Попов НХЛ КХЛ Никита Нестеров Максим Шалунов Алексей Марченко Линден Вей Михаил Григоренко Клас Дальбек Михаил Науменков Антон Слепышев Илья Сорокин Сергей Толчинский Константин Окулов Кирилл Капризов Александр Романов Р-Спорт Хоккей

Около 10 хоккеистов ЦСКА в ближайшее межсезонье могут уехать в НХЛ.

«Количество игроков ЦСКА, которые продолжат свою карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка.

По меньшей мере восемь хоккеистов имеют предложения от клубов НХЛ», – сообщил источник «Р-Спорта».

До 30 апреля контракты действуют у вратаря Ильи Сорокина, защитников Класа Дальбека, Алексея Марченко, Михаила Науменкова, Никиты Нестерова, Александра Романова и нападающих Линдена Вея, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Константина Окулова, Александра Попова, Антона Слепышева, Сергея Толчинского и Максима Шалунова.

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