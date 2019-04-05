У 8 игроков ЦСКА есть предложения из НХЛ

Около 10 хоккеистов ЦСКА в ближайшее межсезонье могут уехать в НХЛ.
«Количество игроков ЦСКА, которые продолжат свою карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка.
По меньшей мере восемь хоккеистов имеют предложения от клубов НХЛ», – сообщил источник «Р-Спорта».
До 30 апреля контракты действуют у вратаря Ильи Сорокина, защитников Класа Дальбека, Алексея Марченко, Михаила Науменкова, Никиты Нестерова, Александра Романова и нападающих Линдена Вея, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Константина Окулова, Александра Попова, Антона Слепышева, Сергея Толчинского и Максима Шалунова.
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