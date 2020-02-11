Канделаки о словах Путина: «Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поделилась мнением о высказываниях президента России Владимира Путина.

Во время совещания с главами регионов Путин высказался о коронавирусе: «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную».

«Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация президента показывает, как надо запускать виральные месседжи)», – написала Канделаки в телеграм-канале.

В России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончались 63 человека.