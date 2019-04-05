Драфт НХЛ-2020. Амиров занял 5-е место в финальном рейтинге игроков из Европы, Аскаров – первый среди вратарей

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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом-2020.

Первое место занял немецкий нападающий Тим Штюцле. На второй позиции расположился Родион Амиров.

1. н Тим Штюцле («Мангейм», чемпионат Германии)

2. н Александер Хольц («Юргорден», чемпионат Швеции)

3. н Антон Лунделль (ХИФК, чемпионат Финляндии)

4. н Лукас Рэймонд («Фрелунда», чемпионат Швеции)

5. н Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)

6. з Хельге Гронс («Мальме», чемпионат Швеции)

7. н Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», чемпионат Германии)

8. з Топи Ниемела («Кярпят», чемпионат Финляндии)

9. н Ноэль Ганлер («Лулео», чемпионат Швеции)

10. н Рони Хирвонен («Эссят», чемпионат Финлядии)

...12. н Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)

...17. з Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)

...22. н Александр Пашин («Толпар», МХЛ)

...23. н Максим Березкин («Локо», МХЛ)

...24 з Александр Никишин («Спартак», КХЛ)

...25. н Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)

...27. н Богдан Тринеев (МХК «Динамо», МХЛ)

...30 н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)

Среди вратарей первое место в рейтинге занял Ярослав Аскаров (СКА).

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