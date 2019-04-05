Драфт НХЛ-2020. Амиров занял 5-е место в финальном рейтинге игроков из Европы, Аскаров – первый среди вратарей

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом-2020.
Первое место занял немецкий нападающий Тим Штюцле. На второй позиции расположился Родион Амиров.
1. н Тим Штюцле («Мангейм», чемпионат Германии)
2. н Александер Хольц («Юргорден», чемпионат Швеции)
3. н Антон Лунделль (ХИФК, чемпионат Финляндии)
4. н Лукас Рэймонд («Фрелунда», чемпионат Швеции)
5. н Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)
6. з Хельге Гронс («Мальме», чемпионат Швеции)
7. н Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», чемпионат Германии)
8. з Топи Ниемела («Кярпят», чемпионат Финляндии)
9. н Ноэль Ганлер («Лулео», чемпионат Швеции)
10. н Рони Хирвонен («Эссят», чемпионат Финлядии)
...12. н Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)
...17. з Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)
...22. н Александр Пашин («Толпар», МХЛ)
...23. н Максим Березкин («Локо», МХЛ)
...24 з Александр Никишин («Спартак», КХЛ)
...25. н Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)
...27. н Богдан Тринеев (МХК «Динамо», МХЛ)
...30 н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)
Среди вратарей первое место в рейтинге занял Ярослав Аскаров (СКА).