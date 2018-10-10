Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что фирменный прием не относится к спорту.

«Левая рука Конора. Фронт-кик Паука. Болевой Ронды. Бомба Хендерсона. Хайкик Крокопа. Боковой удар по коленям от Джонса.

Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт?

Кто самый великий, вы уже знаете», – написал Конор.

В 2018-м Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор и Фергюсон обвиняют Хабиба в трусости, причем не в первый раз. И они не единственные

Менеджер Хабиба: «Наши отношения с UFC не изменились»