Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что фирменный прием Хабиба Нурмагомедова не относится к спорту.
«Левая рука Конора. Фронт-кик Паука. Болевой Ронды. Бомба Хендерсона. Хайкик Крокопа. Боковой удар по коленям от Джонса.
Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт?
Кто самый великий, вы уже знаете», – написал Конор.
В 2018-м Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде.
Конор и Фергюсон обвиняют Хабиба в трусости, причем не в первый раз. И они не единственные