Нолито: «Роналду – великий футболист, но Месси есть Месси»

Полузащитник «Севильи» Нолито рассказал, кого считает сильнейшим игроком мира.

— Кто был самым сильным футболистом, с которым вы играли?

— Это, безусловно, . Он лучший в мире. Таких, как он, не было до и, думаю, не будет после его ухода из футбола.

Счастлив, что мне удалось поиграть с ним в одной команде (Нолито был в системе «Барсы с 2008 по 2011 год – прим. Sports.ru).

— Он сильнее ?

— Мне кажется, что сравнивать кого-то с Лео не стоит. Он номер один.

Хотя Криштиану тоже великий футболист. Не зря он показывал фантастическую результативность сразу в трех топ-чемпионатах. Но Месси есть Месси, – сказал Нолито.

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