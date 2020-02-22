Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru за победу в Самой быстрой лиге💪🏆

Сегодня состоялся Суперфинал Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона.
Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе обыграл форварда «Зенита» Артема Дзюбу по сумме двух матчей (3:1, 2:2).
За победу в турнире Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru.
Ранее в феврале 2020 года «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, победив «Ростов» и «Партизан» и уступив «Локомотиву» по пенальти.
Кутателадзе о победе над Дзюбой в PES: «Рад, что оправдал доверие «Спартака». Финал – это финал, даже в PlayStation»
«Спартак» выиграл Суперфинал Самой быстрой лиги! Кутателадзе победил Дзюбу в двух матчах – 5:3