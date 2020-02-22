Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru за победу в Самой быстрой лиге💪🏆

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Николоз Кутателадзе PES 2020 Самая быстрая лига Зенит (Дзюба) Спартак (Кутателадзе) Футбол

Сегодня состоялся Суперфинал Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона.

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе обыграл форварда «Зенита» Артема Дзюбу по сумме двух матчей (3:1, 2:2).

За победу в турнире Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru.

Ранее в феврале 2020 года «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, победив «Ростов» и «Партизан» и уступив «Локомотиву» по пенальти.

Кутателадзе о победе над Дзюбой в PES: «Рад, что оправдал доверие «Спартака». Финал – это финал, даже в PlayStation»

«Спартак» выиграл Суперфинал Самой быстрой лиги! Кутателадзе победил Дзюбу в двух матчах – 5:3

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