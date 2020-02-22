Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru за победу в Самой быстрой лиге💪🏆

Сегодня состоялся Суперфинал Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона.

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе обыграл форварда Артема Дзюбу по сумме двух матчей (3:1, 2:2).

За победу в турнире Кутателадзе получит чемпионский перстень от Sports.ru.

Ранее в феврале 2020 года «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, победив «Ростов» и «Партизан» и уступив «Локомотиву» по пенальти.

Кутателадзе о победе над Дзюбой в PES: «Рад, что оправдал доверие «Спартака». Финал – это финал, даже в PlayStation»

«Спартак» выиграл Суперфинал Самой быстрой лиги! Кутателадзе победил Дзюбу в двух матчах – 5:3