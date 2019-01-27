«Нам нужна поддержка государства. Мы не работали с начала весны». Авербух о переносе ледовых шоу из-за коронавируса

Хореограф и продюсер ледовых шоу рассказал о том, что отмена культурных мероприятий из-за коронавируса сильно повлияла на финансовое положение его проектов.

«Мы не работали с начала весны, и это, по сути, полугодовой простой. Нам нужна поддержка государства», – сказал Авербух.

В середине марта Авербух сообщил, что гастрольный тур шоу «Чемпионы» перенесен на осень. Тогда же продюсер отправил фигуристов на карантин, в то время как им необходимо платить зарплату.

Меня раздражают новогодние шоу фигуристов. Загитова, Медведева, Плющенко там как аниматоры на утреннике