Бой Фергюсон – Гэтжи пройдет не на острове, а в казино на земле индейской резервации (MMA Fighting)

Источники сообщают, что турнир UFC 249 пройдет вовсе не на острове, как сообщалось ранее.
Главный бой вечера Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи пройдет в северной части Калифорнии на земле индейской резервации. Об этом сообщает MMA Fighting.
UFC 249 примет казино Tachi Palace Resort Casino, где проходили ранее турниры WEC до того, как эту компанию приобрела UFC.
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