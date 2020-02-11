Серия А может возобновить сезон без ВАР, чтобы уменьшить риск заражения арбитров

Руководство Серии А обсуждает вариант проведения оставшихся матчей сезона без использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Лига, возможно, пойдет на такие меры в целях защиты здоровья арбитров, которые на играх ответственны непосредственно за ВАР, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Судьи и технические специалисты, работающие с системой на матчах, находятся в плотном контакте в закрытом помещении площадью несколько квадратных метров, что может негативно сказаться на их здоровье в условиях пандемии.

Сезон Серии А был официально приостановлен в прошлом месяце на неопределенный срок.

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