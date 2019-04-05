🪒Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов от Галустяна

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов комика Михаила Галустяна.
Юморист запустил челлендж, чтобы мужчины изменили свою внешность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Овечкин, выполнив задание, отправил вызов коллегам-хоккеистам Евгению Малкину и Илье Ковальчуку, а так же DJ Smash.
«Через год сделаю, когда борода отрастет», – написал Малкин в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Принимаю эстафету от @m_galustyan 😀все меняемся друзья!😂 передаю эстафету @ilyakovalchukofficial @e.malkin71geno @djsmash !