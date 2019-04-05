🪒Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов от Галустяна

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов комика Михаила Галустяна

Юморист запустил челлендж, чтобы мужчины изменили свою внешность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 

Овечкин, выполнив задание, отправил вызов коллегам-хоккеистам Евгению Малкину и Илье Ковальчуку, а так же DJ Smash. 

«Через год сделаю, когда борода отрастет», – написал Малкин в комментариях. 

 
 
 
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Принимаю эстафету от @m_galustyan 😀все меняемся друзья!😂 передаю эстафету @ilyakovalchukofficial @e.malkin71geno @djsmash !

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

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