🪒Овечкин сбрил усы и бороду, приняв вызов от Галустяна

Капитан «Вашингтона» сбрил усы и бороду, приняв вызов комика Михаила Галустяна.

Юморист запустил челлендж, чтобы мужчины изменили свою внешность во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Овечкин, выполнив задание, отправил вызов коллегам-хоккеистам Евгению Малкину и , а так же DJ Smash.

«Через год сделаю, когда борода отрастет», – написал Малкин в комментариях.