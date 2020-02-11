Мане об АПЛ: «Я пойму, если «Ливерпуль» не получит титул. Надеюсь, выиграем в следующем сезоне»

Полузащитник Садьо Мане высказался на тему возможной отмены результатов текущего сезона в АПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Я хочу выигрывать матчи и получить титул. Это то, что пришлось бы мне по душе. Но в нынешней ситуации, что бы ни произошло, я пойму.

Это было бы непросто для «Ливерпуля», но миллионам людей по всему миру еще труднее. Кто-то потерял членов своих семей, и это гораздо более сложная ситуация.

Что касается меня, то титул – это моя мечта, и я хочу выиграть его в этому году. Если нет, то я пойму, ведь это часть жизни. Надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне», – сказал Мане.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити».

Александер Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»