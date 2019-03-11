Польховский предложен на пост главного тренера сборной России – 11 голосов, за упразднение должности – 10, за Хованцева и Богалий – по 1

Бывший тренер сборной Казахстана Валерий Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону.

Об этом было объявлено на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), которое прошло 7 апреля.

Предложения по кандидатурам, которые выдвигали члены тренерского совета и представители региональных федераций, в дистанционном формате собирал сам Польховский.

В распоряжении Sports.ru оказались результаты голосования.

11 человек предложили Польховского на пост главного тренера, 10 человек проголосовали за упразднение этой должности, один поддержал нынешнего главного тренера Анатолия Хованцева и один предложил кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий.

Правление СБР рассмотрело предложения, но решение пока не вынесло. Ожидается, что тренерский штаб сборной будет объявлен 10 апреля.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова.

В 2016 году возглавлял сборную Беларуси, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.

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