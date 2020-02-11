У Бартомеу конфликт с несколькими вице-президентами «Барселоны»

В руководстве «Барселоны» разгорается конфликт.

Президент клуба хочет, чтобы некоторые функционеры покинули свои посты.

В частности, речь идет о вице-президенте Эмили Русо, который был назначен на эту должность в январе 2020 года.

Русо перед следующими выборами президента «Барселоны», которые пройдут в 2021 году, называли преемником Бартомеу, однако сейчас ситуация изменилась.

Как сообщает As, Бартомеу придерживается политики «если ты не со мной, значит, против меня».

Именно это, судя по всему, является причиной, почему Русо может лишиться своего поста.

Также покинуть «Барселону» из-за разногласий с Бартомеу могут и другие вице-президенты.