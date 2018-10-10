Конор: «Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Нурмагомедов струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Фергюсона»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал новость о снятии с боя против Тони Фергюсона на 249.

«Я в хорошей форме, чтобы драться прямо сейчас! Как только все это началось, я сказал себе: «Как я рад, что у меня не назначен бой».

Если бы бой был назначен, то я всеми неправдами добился бы своего участия в нем. И победил бы.

На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони.

Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони», – написал Конор.

Конор попросил провести совместный эфир с Хабибом. После этого россиянин завершил трансляцию

Хабиб: «Скиньте мне локацию. Я-то прилечу в Беларусь, но Фергюсона не выпустят из США»

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