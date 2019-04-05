Болельщики «Адмирала» и «Луча» написали Путину: «Спорт позволяет чувствовать жителей Приморья частью страны»

Болельщики приморских клубов обратились к президенту РФ после лишения команд края финансирования.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, болельщики хоккейного клуба , футбольного клуба «Луч», волейбольной команды «Приморочка» и баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», обращаемся к вам в надежде на поддержку и понимание.

Губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич заявил, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Приморские спортивные профессиональные клубы до сегодняшнего момента не имели достаточного финансирования, что не мешало им достойно выступать в своих чемпионатах и в лигах. Хоккейный клуб «Адмирал» был создан в 2013 году по вашему распоряжению. Непосредственное участие в создании клуба принимал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. Клуб сразу заявил о себе. За эти годы ХК «Адмирал» несколько раз выходил в плей-офф, где бился с лидерами чемпионата. С самого своего зарождения, команда стала любима жителями Приморского края и узнаваема в других регионах нашей страны.

Футбольный клуб был создан в 1958 году, сохранился в перестроечные времена и при развале СССР. Выступая в высших лигах страны, служил примером для мальчишек города и края. Жители края болеют за команду не одним поколением и целыми семьями.

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» возрожден в начале 2000-х годов. Клуб становился серебряным и бронзовым призером Кубка России. Является чемпионом суперлиги А сезона-17/18. В нынешнем сезоне шел на лидирующих позициях до остановки чемпионата.

Волейбольный клуб «Приморочка» за недолгие годы своего существования часто занимала и занимает призовые места и является ярким представителем приморского волейбола.

Мы очень обеспокоены тем, что команды, о которых идет речь и которые представляют Приморский край и г. Владивосток (которому вашим указом от 13 декабря 2018 года был присвоен статус столицы ДВФО) на федеральной и международных спортивных аренах, после улучшения мировой ситуации с распространением коронавируса, могут не вернуться в те чемпионаты и лиги, в которых они выступали до недавнего времени, а вскоре и вовсе прекратят свое существование.

Мы надеемся, что эпидемия, охватившая весь мир, вскоре закончится и все мы вернемся к своей привычной жизни. И поэтому обращаемся к вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции.

Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни», – говорится в обращении.

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